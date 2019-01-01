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أعلنت شركة الاتصالات الأمريكية "أيه.تي أند تي" اتمام بيع نشاط مراكز البيانات المشتركة ومجموعة من الأصول إلى شركة "بروكفيلد إنفراستراكشر" والمؤسسات الاستثمارية الشريكة لها.

وحصلت شركة الاتصالات على 1ر1 مليار دولار من عائد الصفقة، حيث تعتزم استخدام الأموال لتقليل معدل ديونها بنهاية العام الحالي. وبإتمام هذه الصفقة، فإن قواعد بيانات عقود العملاء وموظفي دعم عمليات مراكز البيانات المشتركة والأصول الثابتة والمنشآت المستأجرة والمملوكة بشكل محدد، سيتم نقلها إلى "بروكفيلد".

وقد أسست شركة "بروكفيلد" للاستثمار شركة مملوكة لها بالكامل باسم "إيفوك داتا سنتر سيليوشنز" لكي تمتلك وتدير الأصول التي تم الاستحواذ عليها من "أيه.تي أند تي".

ووفقا للتحالف الاستراتيجي فإن شركة "إيفوك" ستشترك في برنامج النظام التشاركي العالمي الخاص بشركة "أيه.تي أند تي" والذي يتيح لها تقديم خدمات مراكز البيانات المشتركة الخاصة بشركة "إيفوك" للشركات العميلة.