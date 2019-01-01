تولت سلوفاكيا رسميًا، اليوم الثلاثاء، الرئاسة الدورية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي والتي تتخذ من العاصمة النمساوية فيينا مقرًا لها وتضم 57 دولة في عضويتها.

وقال ميروسلاف لاجاك وزير الخارجية والشئون الأوروبية السلوفاكي -في بيان للمنظمة الأوروبية اليوم- إن خطة عمل سلوفاكيا خلال فترة رئاستها تتسم بالطموح الواسع للترويج للحوار ودعم الثقة والاستقرار في منطقة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

وأضاف الوزير السلوفاكي أن التحديات والتعقيدات عديدة ولكن الرئاسة السلوفاكية تركز على ثلاثة مجالات للعمل في عام 2019 وهي الوساطة والتخفيف من حدة النزاعات والعمل على تحقيق مستقبل أكثر أمانًا وتعزيز التعددية الفعالة.

ولفت الوزير إلى أن الأزمة المستمرة في أوكرانيا هي واحدة من أكثر القضايا أهمية بالنسبة لأمن دول المنظمة المشترك، مشيرًا إلى مشاركة سلوفاكيا بنشاط في كل الجهود لتخفيف حدة التوتر وبناء الثقة وتيسير الحوار.

وشدد الوزير على تأييد بلاده للتنفيذ الكامل للالتزامات القائمة بما في ذلك الالتزامات المتعلقة باحترام وقف إطلاق النار بشكل كامل وسحب الأسلحة، مشيرًا إلى أن ضمان الوصول الآمن وغير المعاق لبعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هو أمر ضروري.

وقال الوزير إن سلوفاكيا تولي أهمية أيضا لقضايا التطور التكنولوجي السريع والرقمنة والابتكار، منوهًا إلى أنه يجب أن نزيد من جهودنا للتعامل مع الشباب وتعزيز التسامح ونشر ثقافة عدم التمييز واستخدام أدوات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمنع التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن يطرح وزير الخارجية السلوفاكي خطة عمل بلاده في رئاسة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي على المجلس الدائم للمنظمة في اجتماعه بفيينا يوم 10 يناير الجاري.