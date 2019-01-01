بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تدعو الفرقاء إلى تغليب المصلحة الوطنية في 2019

حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الفرقاء على تغليب المصلحة الوطنية ليكون عام 2019 عاما للتوافق وتحقيق طموحات الليبيين.

وقالت البعثة، في تغريدة على حسابها على موقع تويتر، :"بحلول العام الجديد، تتقدم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بأصدق الأمنيات للشعب الليبي متمنية أن يكون عام 2019 عاما للتوافق والإنجاز والسمو على الخلافات وتغليب المصلحة الوطنية العليا والمضي قدما بمسؤولية نحو تحقيق آمال الليبيين وطموحاتهم".

وجددت البعثة التزام الأمم المتحدة "بدعم كافة جهود بناء الدولة الموحدة القادرة".

وتشهد ليبيا صراعات داخلية بين فصائل مسلحة منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011. وإضافة إلى ذلك، تتنازع ثلاث حكومات على إدارة البلاد: هى الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب في شرق ليبيا، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا ومقرها طرابلس، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته وتسيطر على مناطق في غرب وجنوب البلاد.