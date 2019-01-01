الحكومة السودانية تتلقى دعماً كبيراً للقمح والوقود من دول عربية

أفاد مصدر سوداني بتلقي الحكومة السودانية دعماً كبيراً من دول عربية ودول كبرى.

وقال المصدر لصحيفة (السوداني) في عددها اليوم الثلاثاء ، إن الدعم عبارة عن وقود وقمح، يكفي البلاد لعدة أشهر، سيتم الإعلان عنه قريباً.

على صعيد أخر ، وقعت وزارة المالية السودانية ، اتفاقاً مع أصحاب المطاحن، لتوفير مائة ألف جوال دقيق يومياً لتوزيعها على جميع الولايات.

وأعلن وزير الدولة بوزارة المالية مسلم أحمد الأمير، لدى حديثه في حفل التوقيع ، عن زيادة حجم الدعم المالي للخبز، مؤكدا التزام الدولة بتوفير الدقيق.

وبين الأمير أن المطاحن شريك أصيل في توفير الكميات المتفق عليها، مؤكداً عدم وجود أي اتجاه لرفع الدعم عن سلعة الخبز.

وتشهد عدة مدن وولايات سودانية منذ التاسع عشر من الشهر الماضي احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية.