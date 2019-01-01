وزير الخارجية الألماني: استعددنا جيدا لمجلس الأمن ونقبل التحدي

تعتزم ألمانيا الاهتمام على نحو مكثف بحل النزاعات الدولية خلال فترة شغلها مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في برلين اليوم الثلاثاء: "استعددنا جيدا ونقبل هذا التحدي".

وذكر ماس أن الآمال المعلقة على ألمانيا لم تكن "مطلقا أكبر" من الواقع، مؤكدا عزم بلاده الاهتمام بقضايا بعينيها، وقال: "على سبيل المثال، يتعين على مجلس الأمن أيضا أن ينشغل بإمكانية أن يصبح التغير المناخي مشكلة أمنية في كثير من المناطق على مستوى العالم".

وأضاف الوزير أن بلاده تعتزم أيضا العمل من أجل إعطاء النساء دورا أكبر في الوقاية من النزاعات، والسيطرة عليها، وحماية النساء والفتيات على نحو أفضل من جرائم العنف الجنسي في مناطق النزاعات.

كما أكد ماس ضرورة تدعيم القانون الدولي الإنساني وتعزيز حماية عمال الإغاثة، مشيرا إلى أن بلاده ستحاول أيضا إعطاء محفزات جديدة لقضية نزع السلاح النووي والحد من التسلح.

وتشغل ألمانيا اعتبارا من مطلع هذا العام، وعلى مدار عامين، مقعدا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، أهم هيئة تابعة للأمم المتحدة.