أرسنال يستعيد نغمة الإنتصارات بـفوز كاسح على فولهام

حقق أرسنال فوزًا كبيرًا على ضيفه فولهام بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين للدوري الإنجليزي.

الشوط الأول شهد تقدم "المدفعجية" بهدف سجله لاعب الوسط السويسري جرانيت شاكا في الدقيقة 25، وهي النتيجة التي أنتهى عليها الشوط.

الدقيقة 55 شهدت الهدف الثاني للمدفعجية عن طريق الفرنسي اليكساندر لاكازيت، قبل أن يقلص ابو بكر كامارا النتيجة لفولهام بهدف في الدقيقة 69.

أرسنال تمكن من العودة إلى التقدم مجددًا في الدقيقة 79 عن طريق ارون رامزي، قبل أن يسجل اوباميانج الهدف الرابع في الدقيقة 83.

النتيجة مكنت أرسنال من الوصول إلى النقطة رقم 41 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد فولهام عند 14 نقطة في المركز قبل الأخير.