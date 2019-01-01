رئيس البرلمان الألماني: لم يتم حسم هوية زعيم الاتحاد المسيحي في الانتخابات القادمة

صرح رئيس البرلمان الألماني "بوندستاج" بأنه يرى أنه ليس محسوما حتى الآن هوية الشخص الذي سيقود الاتحاد المسيحي في ألمانيا في الانتخابات البرلمانية القادمة.

وردا على سؤال عما إذا كانت الرئيسة الجديدة للحزب المسيحي الديمقراطي أنجرت كرامب-كارنباور تمتلك الحق الأول في الوصول للترشح لمنصب المستشارية، قال فولفجانج شويبله في تصريحاته لمجلة "شترن" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر بعد غد الخميس: "الحق في الوصول؟ إنني لا أهوى هذه الصياغات المعلبة. سيتم التفاهم في الوقت المحدد".

يذكر أن كرامب-كارنباور فازت في انتخابات رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي في مواجهة فريدريش مرتس، الرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، والذي يسعى أنصاره بقوة حاليا لإدماجه سياسيا .

وكان مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الميزانية جونتر أوتينجر المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي صرح مؤخرا: "نحو نصف أعضاء الحزب أرادوا مرتس رئيسا للحزب- ورئيس الحزب المسيحي الديمقراطي يكون دائما مرشحا محتملا أيضا للمستشارية"، ولكنه أشار إلى أن القرار يقع في المقام الأول لدى كرامب-كارنباور التي لديها الحق الأول في الوصول للترشح.

يذكر أن شويبله كان مؤيدا لمرتس في المنافسة على رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي. وردا على سؤال عما إذا كانت هزيمة مرتس مثلت هزيمة شخصية له أيضا، قال شويبله: "لا تمسني بشكل خاص إذا كنت تقصد ذلك".