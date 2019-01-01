نقابة «فيردي» الألمانية تهدد بإضراب عمال نقل الأموال في ألمانيا

ذكرت تقارير إخبارية، أن نقابة عمال الخدمات الألمانية "فيردي" دعت إلى إضراب أعضائها من عمال نقل الأموال إلى البنوك ومتاجر التجزئة في مختلف أنحاء ألمانيا، حيث تضم النقابة 5ر12 ألف عامل في مجال نقل الأموال.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الإضراب، غدًا الأربعاء، وينتهي يوم الجمعة، إذا لم تحقق المحادثات بين النقابة وأصحاب الأعمال تقدما بشأن زيادة أجور العمال.

كانت النقابة قد عقدت 5 جولات من المحادثات غير المجدية مع أصحاب العمل بشأن الأجور، ومن المنتظر أن تستأنف المفاوضات بين الجانبين يومي 3 و4 يناير الحالي.

ونقل موقع "شبيجل أونلاين" الإخباري الألماني عن "أرنو بويكس" كبير مفاوضي النقابة القول إن "رسالتنا واضحة إلى أصحاب العمل وهي إنه إذا لم يتم تقديم عرض قابل للتفاوض على الطاولة فإن نطاق الإضرابات عن العمل سيتسع"، حيث تطالب النقابة بزيادة الأجور بمقدار 250 يورو شهريا وتحقيق المساواة بين الولايات المختلفة في أجور العمال الذين يعملون بعقود مدتها عامين.