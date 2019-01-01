الإفراج عن البرلماني والناشط الحقوقي الموريتاني بيرام الداه أعبيدي

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أطلقت محكمة موريتانية في وقت متأخر من ليل أمس الاثنين، سراح البرلماني والناشط الحقوقي "بيرام ولد الداه ولد أعبيدي" بعد محاكمة استمرت يوما واحدا رفض خلالها الحديث إلى المحكمة بحجة " تمتعه بحصانة برلمانية ".

وكان ولد أعبيدي قد اعتقل في السابع من أغسطس الماضي، بتهمة "المس المتعمد بحياة وحرمة الأشخاص، بغية إلحاق الضرر بهم والتحريض على ذلك والتهديد بالعنف"، بناء على بلاغ قدمه الصحفي الموريتاني دداه عبد الله، حسب وسائل إعلام محلية.

وقضت محكمة جنح جنوب العاصمة بحبس بيرام ولد الداه ستة أشهر إثنان منها مع النفاذ وهي ما يعني إخلاء سبيله لأنه يقبع في السجن منذ أربعة أشهر.

وجاء قرار المحكمة بإطلاق سراح ولد أعبيدي بعد إعلان الصحفي دداه عبد الله سحب شكواه ضد ولد أعبيدي.

وكان ولد أعبيدي، رئيس حركة "إيرا" الحقوقية المناهضة للرق، قد انتخب برلمانيا في سبتمبر الماضي رغم وجوده في السجن.

وقالت هيئة الدفاع عن ولد أعبيدي إنه تعرض للسجن بسبب "إرادة سياسية" تسعى إلى التأثير على نشاطه السياسي والحقوقي.