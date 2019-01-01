الثلاثاء 1 يناير 2019 3:36 ص القاهرة القاهرة 13.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع زيادة الإقبال على شراء السيارات الأوروبية بعد إعفائها من الجمارك يناير المقبل؟

النتـائـج تصويت

الإفراج عن البرلماني والناشط الحقوقي الموريتاني بيرام الداه أعبيدي

نواكشوط - (د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 1 يناير 2019 - 2:33 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 1 يناير 2019 - 2:33 ص

أطلقت محكمة موريتانية في وقت متأخر من ليل أمس الاثنين، سراح البرلماني والناشط الحقوقي "بيرام ولد الداه ولد أعبيدي" بعد محاكمة استمرت يوما واحدا رفض خلالها الحديث إلى المحكمة بحجة " تمتعه بحصانة برلمانية ".

وكان ولد أعبيدي قد اعتقل في السابع من أغسطس الماضي، بتهمة "المس المتعمد بحياة وحرمة الأشخاص، بغية إلحاق الضرر بهم والتحريض على ذلك والتهديد بالعنف"، بناء على بلاغ قدمه الصحفي الموريتاني دداه عبد الله، حسب وسائل إعلام محلية.

وقضت محكمة جنح جنوب العاصمة بحبس بيرام ولد الداه ستة أشهر إثنان منها مع النفاذ وهي ما يعني إخلاء سبيله لأنه يقبع في السجن منذ أربعة أشهر.

وجاء قرار المحكمة بإطلاق سراح ولد أعبيدي بعد إعلان الصحفي دداه عبد الله سحب شكواه ضد ولد أعبيدي.

وكان ولد أعبيدي، رئيس حركة "إيرا" الحقوقية المناهضة للرق، قد انتخب برلمانيا في سبتمبر الماضي رغم وجوده في السجن.

وقالت هيئة الدفاع عن ولد أعبيدي إنه تعرض للسجن بسبب "إرادة سياسية" تسعى إلى التأثير على نشاطه السياسي والحقوقي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك