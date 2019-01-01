أقباط جنوب سيناء يؤدون قداس رأس السنة وسط تشديدات أمنية

احتفل أقباط جنوب سيناء برأس السنه الميلادية الجديدة، أمس الاثنين، حيث أقيم القداس في جميع الكنائس ضمن الاحتفال بأعياد رأس السنة.

وترأس القس مينا سعد راعي كنيسة "موسى النبي" بمدينة الطور صلوات القداس بحضور العشرات من أقباط المدينة، كما أقامت الكنيسة مجموعة من الطقوس الدينية والترانيم الخاصة بتلك المناسبة.

علي جانب آخر، شهدت كنسية السمائيين بشرم الشيخ توافد العديد من أقباط المدينة والسائحين للمشاركة في الاحتفالات.

وكثفت قوات الأمن تواجدها حول الكنائس وجرى غلق جميع الطرق المؤدية لها مع ترك حرم أمان 100 متر ووضع بوابات إليكترونية للكشف عن المفرقعات بمدخل كل لكنيسة، وتفعيل كاميرات المراقبة علي مدار 24 ساعة، وأيضا انتشار الدوريات المتحركة ورجال الأمن، وفحص هوية جميع الوافدين للكنائس مع إجراءات التفتيش الدقيقة للحقائب من قبل الشرطة النسائية.