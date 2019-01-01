السيسي: أتمنى أن يكون 2019 عام خير وسلام لمصر ولكل العالم

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري ببداية العام الجديد 2019.

وقال الرئيس، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أمس الاثنين، «كل عام وجميع المصريين بخير، كل أمنياتي الطيبة بأن يكون العام الجديد عام خير وسلام لمصر ولكل العالم».