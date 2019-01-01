117 ألف طفل سبق له الزواج بين 10 و17 عاماً.. وارتفاع دخل العامل إلي 1050 جنيهاً أسبوعياً



كشفت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن متوســط الاستــهلاك اليــومي للسجائر العادية المصنعة وصل إلى حوالى 16 سيجارة للفرد، موضحة أن أكثر من نصف الذكور (52%) في كل من الفئتين العمريتين (30 ـ 44 سنة) و(45 ـ 59 سنة) من المدخنين، بينما كانت هذه النسبة أقل من 1% بين الإناث، كما أظهرت الدراسة أن 33.5% من الأفراد في الفئة العمرية (30- 44 سنة) معرضون لدخان التبغ في أماكن العمل خلال الثلاثين يوما السابقة للمسح (47.5% للذكور، 18.7% للإناث)، بحسب بيان للجهاز اليوم الثلاثاء.

وأصدر المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، العدد رقم (97) من المجلة النصف سنوية (السكان- بحوث ودراسات) ويشمل هذا العدد عدة دراسات تحليلية تتمثل في التدخين كأحد عوامل الخطورة للأمراض غير المعدية، الزواج المبكر في مصر، العمل اللائق كأحد أهداف التنمية المستدامة، وأخيراً تحليل مؤشرات قوة العمل خلال الفترة (2007- 2017)..

وعن الزواج المبكر في مصر أوضحت الدراسة أن عدد من سبق لهم الزواج في سن (10-17 سنة)، وصل إلي 117220 فردا بنسبة 0.8% من جملة السكان في هذه الفئة العمرية، وذلك وفقاً لتعداد 2017، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الأمية بين من سبق لهم الزواج في تلك الفئة العمرية حيث تبلغ حوالى 40%، كما أن نسبة التسرب من التعليم بينهم مرتفعة أيضا حيث تبلغ 36%، وأوضحت أن أحد أهم الأسباب الرئيسية للتسرب يرجع إلى الزواج المبكر خاصة بين الفتيات بنسبة 25%.

ولفتت الدراسة، إلى ارتفاع متوسط الأجر النقدى للعامل من 761 جنيها فى الأسبوع عام 2013 إلى 1050 جنيها عام 2017، وارتفاع نسبة العمالة غير الرسمية في القطاع غير الزراعي من 28.8٪ إلى 31.3٪ بين هذين العامين، مشيرة إلي انخفاض معدل تكرار الإصابات المهنية المميتة من 0.04 إصابة عام 2013 إلى 0.01 إصابة في 2017 لكل مليون ساعة عمل، مقابل ارتفاع معدل تكرار الإصابات المهنية غير المميتة من 3.8 إصابة إلى 4.9 إصابة بين العامين.