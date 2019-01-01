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مصرع 3 أطفال في حادث تصادم بالمنيا

ماهر عبد الصبور:
نشر فى : الثلاثاء 1 يناير 2019 - 9:00 م | آخر تحديث : الثلاثاء 1 يناير 2019 - 9:00 م

لقى 3 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، بينهم طفلين شقيقين، جراء وقوع تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية كانوا يستقلونها، بالطريق الدائري أمام قرية الشيخ زياد بمركز مغاغة، شمال محافظة المنيا.

كان اللواء مجدي عامر، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء مجدي سالم، مدير المباحث، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية، ومصرع كل من: مروان علي محمد (5 سنوات)، وشقيقتة نوال صاحبة الـ 6 سنوات، وخالهما سيد ممدوح (14 سنة سائق الدراجة النارية)، وتم نقل جثث الضحايا لمشرحة مستشفى مغاغة العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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