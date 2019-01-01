وزير الرياضة يوافق على إقامة معارض ثابتة لتسويق منتجات الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

في اطار رؤية وزارة الشباب والرياضة واستراتيجيتها الهادفة إلى تشجيع الشباب للإقبال على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتسويقها داخل المنشآت الشبابية والرياضة في جميع المحافظات، وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على إقامة معارض ثابتة بمراكز الشباب لتسويق منتجات الشباب الحرفية واليدوية .

ومن المقرر، أن يتم التنسيق مع مديريات الشباب الرياضة في مختلف المحافظات لتحديد الأماكن التي يتم تخصيصها داخل مراكز الشباب لإقامة معارض ثابتة لتسويق وبيع منتجات الشباب بمشاركة أندية المرأة والأسر المنتجة والشباب أصحاب المشروعات الصغيرة.

وقال الدكتور أشرف صبحي اهتمام الوزارة بريادة الأعمال وتدريب وتعليم الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم بالتعاون مع العديد من الجهات، بالإضافة إلى مساعدة الشباب فى الترويج والتسويق لمنتجات مشروعاتهم الصغيرة.

وأكد الوزير الحرص على تدريب الشباب على الحرف اليدوية ومساعدتهم فى تسويق منتجاتهم بمراكز الشباب انطلاقا من رؤية الوزارة فى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية فى جميع المحافظات.