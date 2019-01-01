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«الأمن» يكثف جهوده للقبض على قاتل مسن بدافع السرقة في بولاق الدكرور

مصطفى حمدي :
نشر فى : الثلاثاء 1 يناير 2019 - 6:50 م | آخر تحديث : الثلاثاء 1 يناير 2019 - 6:50 م

تواصل مديرية أمن الجيزة، تكثيف جهودها للقبض على المتهم بقتل مسن بمنطقة بولاق الدكرور، عقب قيامه بسرقته.

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة مسن داخل مسكنه.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لـ(طلعت.ت - 65 سنة)، مصاب بجرح نافذ، وبينت التحريات قيام لص بمحاولة سرقة شقة المجني عليه، وعندما اعترضه المسن قام اللص بذبحه.

واستدعت أجهزة الأمن، جيران الضحية للاستماع لأقوالهم؛ للوقوف على أسباب الواقعة، وانتقل المعمل الجنائى لرفع البصمات للتوصل للجانى.

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