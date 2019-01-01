«أمراض النبات» ينظم تدريبا حول اتجاهات مكافحة المحاصيل الحقلية والبستانية

نظم معهد بحوث أمراض النباتات دورة تدريبية تحت عنوان: «الاتجاهات الحديثة في مكافحة أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية»، بمحطة البحوث الزراعية في الصبحية بالإسكندرية، والتي تستمر فعالياتها حتى 3 يناير الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير المعهد إن الدورة التدريبية تتناول عددا من الموضوعات، يأتي على رأسها: أهم الأمراض النيماتودية وطرق مكافحتها، والأمراض البكتيرية وطرق الوقاية والعلاج، وأمراض نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية وطرق مكافحتها، فضلاً عن أهم الأمراض المنقولة بالبذرة، وأمراض محصول بنجر السكر وطرق مكافحتها.

وأشار مدير المعهد إلى أن تلك الدورات تستهدف نقل نتائج الأبحاث العلمية في هذا المجال إلى شباب الباحثين والمهندسين الزراعيين والعاملين بالمحطة؛ بهدف نقلها إلى المزارعين وخدمتهم على أرض الواقع من خلال التوعية والإرشاد، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية.