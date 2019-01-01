وسائل إعلام إيرانية تنتقد المحادثات بين طهران وطالبان

انتقدت وسائل إعلام إيرانية أمس الاثنين، المفاوضات التي جرت في طهران بين مسؤولين إيرانيين ووفد من حركة طالبان الأفغانية.

كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، قد أعلن أن وفدا من حركة طالبان قد زار طهران أول أمس الأحد، وأجرى محادثات مسهبة مع مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وقال قاسمي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس الاثنين، إن الهدف الأساس من هذه المفاوضات هو البحث عن حلول أو سبل ممهدة للمساعدة في الحوار بين الفصائل الأفغانية والحكومة للتقدم بمسيرة السلام في أفغانستان.

وأضاف قاسمي" أن إجراء المفاوضات لا يعني بالضرورة تطابق مواقف إيران مع هذا التنظيم، حيث أن لدينا مواقفنا الشفافة والواضحة ولهذا التنظيم مواقفه، وبالتالي فإنه على الصعيد السياسي وفي ضوء الظروف الخطيرة في المنطقة كان من اللازم أن تبدأ هذه المفاوضات".

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن أمله بأن تعود هذه المفاوضات بثمار للشعب الأفغاني وتؤدي إلى إرساء الأمن والاستقرار في أفغانستان.

وصرح قاسمي بأن مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي، سيقوم في غضون أسبوع أو أسبوعين بزيارة إلى أفغانستان لإجراء محادثات جادة من ضمنها التعاون الاقتصادي.

كانت الولايات المتحدة قد اجرت مباحثات مع طالبان في الامارات في وقت سابق من الشهر الجاري لمناقشة تركزت على مستقبل القوات الأجنبية ووقف محتمل لإطلاق النار مدته ستة أشهر.