حمم بركان «مايون» بالفلبين تمتد لأكثر من 3 كيلومترات

امتدت الحمم التي تتدفق من بركان "مايون" بالفلبين، لمسافة 3.6 كيلو متر، منذ بدء الانفجارات الشديدة قبل أكثر من أسبوعين.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، نقلا عن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن منطقة الخطر حول بركان مايون تمتد إلى 8 كيلو متر، فيما قررت السلطات منع القرويين من العودة لتفقد منازلهم ومزارعهم، وكذلك السياح من محاولة التقاط صور للبركان، حفاظا على سلامتهم.

يُذكر أن بركان "مايون" يثور منذ أكثر من أسبوعين، ما أجبر أكثر من 84 ألف قروي على الفرار من منازلهم إلى مراكز للإيواء، فيما يخشى العلماء من ثورة بركانية وشيكة أكثر عنفا.