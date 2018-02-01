محكمة كمبودية ترفض الإفراج بكفالة عن زعيم المعارضة

رفضت محكمة الاستئناف في كمبوديا، اليوم الخميس، طلبا بالإفراج بكفالة عن زعيم المعارضة كيم سوخا المتهم بالخيانة، وذلك للمرة الثانية.

وذكرت شبكة «إيه بي سي» الأمريكية، أن «سوخا»، وهو زعيم حزب «الإنقاذ الوطني الكمبودي» المعارض، مثل اليوم أمام المحكمة للمرة الأولى منذ اعتقاله في شهر سبتمبر الماضي.

وقال محامي «سوخا»، تشونج تشونجي، إن المحكمة أشارت في رفضها الإفراج عن موكله إلى مخاوفها بشأن أمنه.

وأشارت الشبكة إلى أن محاكمة كيم سوخا، من قبل حكومة رئيس الوزراء الكمبودي، هون سين، تعد جزءا من الجهود الواسعة لعرقلة المعارضة قبيل الانتخابات العامة المقررة هذا العام.

يُذكر أنه تم اعتقال زعيم المعارضة كيم سوخا، في الثالث من شهر سبتمبر الماضي حيث اتهم بالخيانة لتآمره مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الإطاحة بالحكومة الكمبودية، وفي حال إدانته، فإن «سوخا»، يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى أكثر من 30 عاما.