«أوميجا» تطلق النسخة الجديدة للخدمات الذكية متضمنة مؤشرات قياس الأداء في «وطن رقمي»

تشارك أوميجا سوفت للمشروعات الرائدة في مجال الحلول المتكاملة بقوة في المؤتمر السنوي «وطن رقمي» في الفترة من 5 إلى 6 مارس المقبل.

وأكد دكتور أشرف عطية رئيس مجموعة شركات أوميجا سوفت للمشروعات، أن الشركة سوف تعرض استخدام تقنية «البلوك تشين» لأول مرة في مصر والقارة السمراء والشرق الأوسط لنظام إدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى إطلاق النسخة الجديدة للخدمات الذكية، متضمنة مؤشرات قياس الأداء للموارد البشرية إلى جانب استعراض أحدث الحلول المتكاملة للحكومة الإلكترونية بعد تطبيقها بنجاح في بعض الدول العربية، وعرض تجربة نجاح نشر أنظمة أوميجا المتطورة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأاوضح دكتور «عطية»، أن نظام إدارة الموارد البشرية عبارة عن نظام شامل لإدارة معلومات الموارد البشرية، صمم اعتمادًا على أحدث المفاهيم والطرق والمهام والمتطلبات الوظيفية؛ لمساعدة مسؤلي إدارة الموارد البشرية في تحقيق أهدافها المرجوة لتحسين الكفاءة الإدارية وإنتاجية الموظفين.

ويسمح النظام بتبادل المعلومات بشكل فعال من خلال استخدام نظام خدمات الموظفين الإلكترونية، فضلاً عن تقليل إدخال البيانات وزيادة دقتها عن طريق استقبالها من المصدر مباشرة، مما يسمح للمتخصصين في هذا المجال من العمل بسرعة ودقة وبكفاءة أعلى، لإدارة كل جوانب المنظمة بشكل عام، والموظف بشكل خاص، حيث أنه نظام صمم بحرفية وفق أحدث المعايير والتقنيات؛ ليغطي كافة احتياجاتك وليختصر لك الكثير من الوقت عبر القيام بالكثير من المهام بمجرد ضغطة زر واحدة.

وقامت «أوميجا سوفت» بتطبيق النظام بكفاءة عالية في بعض الجهات الحكومية داخل وخارج مصر، والشركة على أتم الاستعداد لتعميم تطبيق نظام إدارة الموارد البشرية بمختلف الجهات والهيئات الحكومية بجودة كبيرة وبمنهجية، وفقًا للمعايير القياسية العالمية بما يحقق رؤية القيادة السياسية والأهداف المرجوة من جانب الحكومة.