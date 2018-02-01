«روسيا اليوم»: الجيش التركي يعلن مقتل 49 كرديا في غارات جوية بشمال العراق

أعلن الجيش التركي، اليوم الخميس، مقتل 49 مسلحا كرديا في غارات جوية نفذتها مقاتلات تابعة له على مواقع لمسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وقالت هيئة الأركان التركية، في بيان أوردته قناة «روسيا اليوم»: «العملية شملت غارتين منفصلتين على أهداف في مناطق قنديل، وزاب وأفاشين-باسيان وهاكورك».

وأوضح البيان أن البيانات عن الخسائر في صفوف مسلحي «حزب العمال الكردستاني»، تم الحصول عليها من مصادر محلية في المنطقة، مشيرا في الوقت ذاته إلى إمكانية توفر معلومات أكثر دقة عن عدد القتلى في وقت لاحق.

تجدر الإشارة إلى أن «حزب العمال الكردستاني»، يتخذ من شمال العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والبلدات الكردية العراقية.

وتشن القوات التركية غارات على مواقع لمسلحي الحزب في شمال العراق، بهدف منع تسلله إلى عمق الأراضي التركية لشن هجمات هناك، حسبما تؤكده أنقرة.