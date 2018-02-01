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مقتل شخص وإصابة 4 من حرس الحدود العراقي في انفجار عبوة ناسفة بالأنبار

مقتل شخص وإصابة 4 من حرس الحدود العراقي في انفجار عبوة ناسفة بالأنبار
مقتل شخص وإصابة 4 من حرس الحدود العراقي في انفجار عبوة ناسفة بالأنبار
بغداد- أ ش أ
نشر فى : الخميس 1 فبراير 2018 - 11:09 ص | آخر تحديث : الخميس 1 فبراير 2018 - 11:09 ص

ذكر مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية، اليوم الخميس، أن أحد أفراد حرس الحدود قتل وأصيب 4 آخرين في انفجار عبوة من مخلفات تنظيم «داعش» غربي المحافظة.

وقال المصدر، في تصريح لقناة «السومرية نيوز»، إن الانفجار وقع قرب منفذ الوليد الحدود العراقي غربي محافظة الأنبار، 410 كم غرب الرمادي.

يُذكر أن القوات الأمنية العراقية، التي تسيطر على الشريط الحدودي ما بين العراق وكل من سوريا والأردن والسعودية، تتعرض لمثل هذه الحوادث نتيجة انفجار بعض الألغام والعبوات الناسفة التي تركها عناصر تنظيم «داعش»، قبل هروبهم.


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