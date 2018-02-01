«تعليم كفر الشيخ» تكرم حفظة القرأن الكريم من الطلاب

قامت اليوم الخميس، هناء شهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتكريم 34 طالبًا وطالبة من حفظة القرآن الكريم بمدارس محافظة كفر الشيخ، منهم 16 طالبًا وطالبة تم تصعيدهم للمشاركة في مسابقة القرآن الكريم، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، و18 طالبًا وطالبة حصلوا على المركز الثاني على مستوى المحافظة.

كما كرمت 5 طلاب الفائزين في مسابقة النحو والتحدث بالفصحى منهم طالبين سيشاركان في مسابقة النحو والتحدث بالصفحى على مستوى الجمهورية، بينما حصل الـ 3 طلاب الآخرين حصلوا على المركز الثاني على مستوى المحافظة، كما تم تكريم أميمة طاهر مدير مدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الاعدادية؛ لاستضافتها المسابقة سنوياً.

وقالت هناء شهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، خلال حفل التكريم للطلاب أن تكريم حفظة القرآن الكريم، سنة محمودة؛ لتشجع الطلاب على الحفظ، والقرآن الكريم له دور كبير في تكوين شخصية الفرد.

وأكدت أنها حثت الدارسين على ضرورة العمل بالقرآن، من خلال الفهم والتدبر لآياته، بعد مرحلة الحفظ، موضحة أن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الجامع المانع حيث يتضمن كافة المعاني، والقيم السامية، والأخلاقيات.