تبدأ «اتصال» نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أولى لقاءاتها لعام الحالي، بالمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوم الإثنين المقبل، في إطار مبادراتها «Meet The Government».

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‪وقال الدكتور حازم الطحاوي رئيس مجلس إدارة «اتصال»: «إن هذا النشاط يأتي في إطار دور جمعية (اتصال) الذي تلعبه تجاه صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لإيجاد حلول سريعة للقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع ويأتي ذلك للتعرف على السياسات والخطط المستقبلية للحكومة ‬.

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و‪ أضاف، أن «اتصال» لديها خطة عمل زمنية يتم من خلالها استضافة المسئولين والوزراء؛ لإلقاء الضوء على المشاكل التي يعاني منها المجتمع المصري في القطاعات المختلفة؛ للخروج بأفكار خارج الصندوق تكون قابلة للتنفيذ وتعود على الاقتصاد القومي بالإيجاب من ناحية، وتنشط السوق المحلي من ناحية أخرى