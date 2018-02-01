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الجمعة.. 850 متسابقا من 22 دولة يشاركون في ماراثون مركز مجدي يعقوب للقلب

الجمعة.. 850 متسابقا من 22 دولة يشاركون في ماراثون مركز مجدي يعقوب للقلب
الجمعة.. 850 متسابقا من 22 دولة يشاركون في ماراثون مركز مجدي يعقوب للقلب
أسوان - حمادة بعزق
نشر فى : الخميس 1 فبراير 2018 - 11:20 ص | آخر تحديث : الخميس 1 فبراير 2018 - 11:20 ص

ينطلق صباح غدا الجمعة، ماراثون مستشفى مجدي يعقوب الخيري للقلب، بالتعاون مع شركة «تراي فاكتوري».

وأصدر مركز مجدي يعقوب للقلب بأسوان، بيانا، أكد فيه أن الماراثون يتم على 3 مراحل، الأولى 10 كيلومترات، والثانية 21 مترا، أما المرحلة الثالثة 42 مترا، وسوف يُقام ماراثون مصغر للأطفال بحديقة درة النيل المواجهة لمبنى محافظة أسوان.

وذكر البيان أن 850 متسابقا من 22 جنسية عربية وأجنبية سيشاركون في الماراثون، موضحا أن عائد الماراثون سيكون لصالح مرضى مركز مجدي يعقوب للقلب بأسوان.

وأضاف أن ختام المهرجان يتم بتوزيع جوائز للفائزين في حفل يُقام بأحد الفنادق مساء يوم المهرجان، وسيلقي مجدي حجازي، محافظ أسوان، والدكتور مجدي يعقوب، كلمة بمناسبة إقامة المهرجان الخيري السنوي.


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