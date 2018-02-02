البدري يشكر آل الشيخ على مساندة الأهلي

الكابتن حسام البدري، المدير الفني لفريق الكرة بالأهلي، أبدى سعادته بالتواجد في مباراة تكريم أسطورة الكرة السعودية وفريق الشباب، فؤاد أنور، والتي تقام غدًا في السابعة مساءً.

وقال البدري، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، بعد وصول بعثة الأهلي: «نوجّه الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ لمساندته وحبه للأهلي، ونشعر بالفخر لمساندته، ونتمنى تكريم فؤاد أنور في مصر، وسنقدم غدًا مباراة تليق به».

وأضاف البدري: «سعداء بالتواجد في وطننا الثاني وبلدنا الحبيب، السعودية.. الشعب المصري يحبّ ويقدّر السعودية، ونحن سعداء لحضور تكريم نجم كبير، مثل فؤاد أنور».

وأشار المدير الفني للأهلي، إلى أن النادي لن يتأخر عن المشاركة في أي مناسبة تخصّ السعودية.

وأكّد البدري، أن معالي المستشار تركي آل الشيخ وقف بجوار العديد من الأندية السعودية، وأن الإعلام السعودي عليه أن ينصره.

وشدد البدري، أن كل النجوم المتواجدين مع الأهلي في السعودية سيشاركون غدًا، وأن بعض اللاعبين غابوا عن الحضور بسبب الإصابات.

وقال المدير الفني للأهلي، إن وجود محترفين مصريين في السعودية انتصار للاعب المصري، فخلال الموسم الماضي كان هناك ندرة في عدد المحترفين المصريين، ونتمنى أن يزيد عددهم لأن الدوري السعودي يضم محترفين على مستوى عالٍ.