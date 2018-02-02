«روس أتوم»: تأمين «الضبعة النووية» بمصيدة قلب المفاعل

• غياب الترويج يؤجل تسيير رحلات الطيران من موسكو إلى القاهرة أسبوعًا

أعلنت شركة «روس اتوم» الروسية المتخصصة فى المجال النووى والمسئولة عن بناء مشروع الضبعة النووى فى مصر، اليوم، أنها تخطط لتزويد مصر بأنظمة وقائية متطورة لحماية المفاعلات النووية داخل المحطة فى حال وقوع أى حادث.

وقالت الشركة على موقعها الإلكترونى، إنها تعتزم تزويد مصر بجهاز روسى يُسمى «مصيدة قلب المفاعل» وهو عبارة عن حاوية يتم تركيبها أسفل قاع وعاء المفاعل، لافتة إلى أنه فى حالة وقوع أى حادث، تلتقط المصيدة قلب المفاعل والأجزاء الأساسية المنصهرة والأجزاء الإنشائية فى هيكل المفاعل، ومن ثم تمنع أى ضرر محتمل قد يلحق بوعاء الاحتواء وكذلك تمنع انتشار المواد المشعة فى البيئة، بحسب وكالة «نوفوستى» الروسية.

وأضافت الشركة أنه من المقرر أن يتم تثبيت جهاز «مصيدة قلب المفاعل» داخل المفاعل النووى رقم «1» ورقم «2» فى محطة الضبعة خلال عام 2020، بينما سيتم إدخال الجهاز فى المفاعلين رقم «3»، ورقم «4» فى عامين 2021 و 2022 بالترتيب.

يذكر أنه تم تركيب جهاز «مصيدة قلب المفاعل» الروسى لأول مرة فى العالم فى محطة توليد الطاقة النووية «تيانفان» فى الصين ومحطة توليد الطاقة النووية «كودانكولام» فى الهند، واللتين بُنيتا تحت إشراف روسى.

من ناحية أخرى قررت شركة «ايروفلوت» الروسية تأجيل تسيير رحلاتها من موسكو إلى القاهرة لمدة أسبوع، بعد أن كان منتظرا أن تبدأ فى السادس من شهر فبراير الحالى، بسبب عدم قيام الجهات المعنية عن أداء عملها فى الترويج، بحسب مصطفى خليل، عضو مجلس الأعمال الروسى المصرى.

وقال خليل لـ «الشروق»، أن القرار الروسى بعودة الطيران يحتاج توفر طلب على المنتج الجديد فى القاهرة، حيث كان مطارا شرم الشيخ والغردقة يمثلان المحطات الرئيسية لاستقبال السياحة الروسية قبل الأزمة، وكان من المفترض أن يتم عمل برامج ترويجية لمناطق قريبة من القاهرة مثل العين السخنة والساحل الشمالى كأماكن تعوض غياب شرم الشيخ والغردقة، وهو ما لم يحدث.

ومن جانب آخر قال إلهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية الأسبق، إنه لا توجد مشكلة فى التأجيل، مشيرا إلى أن قرار العودة قد اتخذ بالفعل، وهذا هو الأهم.

وأكد الزيات أن قرب الانتخابات الرئاسية فى روسيا، والمرتقب أن تحدث فى مارس، يحد من اتخاذ قرارات فى الوقت الحالى، لذا فمن الصعب أن تتخذ قرارات مصيرية مثل رجوع الطيران إلى المقاصد السياحية فى مصر، ومن المؤكد أن قرار العودة سيتم خلال الصيف المقبل.