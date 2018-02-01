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أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح الخميس، قرارًا بإقالة نائب وزير الخارجية، جينادي جاتيلوف؛ وذلك حسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.

ولم تذكر القناة أي تفاصيل أخرى عن أسباب إصدار هذا القرار.