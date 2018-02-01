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عاجل.. «بوتين» يقيل نائب وزير الخارجية الروسي

«بوتين» يقيل نائب وزير الخارجية الروسي
«بوتين» يقيل نائب وزير الخارجية الروسي
نور رشوان
نشر فى : الخميس 1 فبراير 2018 - 11:06 ص | آخر تحديث : الخميس 1 فبراير 2018 - 11:06 ص

أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح الخميس، قرارًا بإقالة نائب وزير الخارجية، جينادي جاتيلوف؛ وذلك حسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.

ولم تذكر القناة أي تفاصيل أخرى عن أسباب إصدار هذا القرار.


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