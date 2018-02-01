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استقرار أسعار العملات.. والدولار يسجل 17.61 جنيه للشراء

نور رشوان
نشر فى : الخميس 1 فبراير 2018 - 11:11 ص | آخر تحديث : الخميس 1 فبراير 2018 - 11:11 ص

شهد سوق العملات المصرية، صباح اليوم الخميس، استقرارًا بأسعار الشراء والبيع لغالبية العملات، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

فقد سجل سعر الدولار، وفقًا لنشرة البنك المركزي، 17.61 جنيه للشراء، و17.73 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو 21.93 جنيه للشراء، و22.09 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني 24.95 جنيه للشراء، و25.13 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي إلى 4.70 جنيه للشراء، و4.73 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي إلى 4.79 جنيه للشراء، و4.83 جنيه للبيع، وسعر الدينار الكويتي إلى 58.78 جنيه للشراء، و59.17 جنيه للبيع.


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