الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات واعتقالات طالت 20 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال، اعتقلت فجر اليوم، 7 شبان بينهم أسرى محررون من محافظة جنين شمال الضفة الغربية، واعتدت بالضرب المبرح عليهم، كما اعتقلت 8 مواطنين من قرية تل، غرب نابلس، و3 شبان في مدينة قلقيلية وبلدة عزون شرق قلقيلية.

واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في "دير استيا"، قرب سلفيت وعاثت فيها فسادا، كما اعتقلت مواطنا من مخيم الجلزون شمال رام الله، وآخر من قلنديا شمال القدس، وفي جنوب الضفة اقتحمت قوات الاحتلال منازل في "بيت عمرو" و"يطا" قضاء الخليل.