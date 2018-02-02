فؤاد أنور : شكرًا للأهلي أفضل نادي عربي

وجه فؤاد أنور، نجم المنتخب السعودي السابق وفريق الشباب، الشكر إلى بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي على حضورهم لمباراة اعتزاله، التي تقام غدًا، الجمعة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، كما وجه الشكر إلى الكابتن حسام البدري وخالد الزيد، عضو مجلس إدارة الشباب السعودي.

وقال أنور، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم: «أتمنى أن نقدم غدًا مباراة تليق باسم النادي الأهلي، الذي يُعد أفضل الفرق العربية والإفريقية، من خلال البطولات التي حققها.. ونقدم لمحة تعكس حالة العلاقة القوية بين مصر والسعودية».

وأضاف نجم المنتخب السعودي السابق: «سنظل أشقّاء إلى الأبد، وأنا مُكلف ومسئول عن البعثة، وسنلبي متطلباتهم كافة».

وواصل فؤاد أنور حديثه، خلال المؤتمر، قائلًا: «كما كنت لاعبًا وخدمت بلدي، سأكمل المسيرة، ولكن الآن في نادي الشباب، وأنا قدمت جزءًا بسيطًا من العطاء مقارنة، بما قدمته لنا دولة السعودية».

وشدد نجم المنتخب السعودي على أنه اختار الأهلي في يوم اعتزاله، لأنه أفضل الأندية العربية والإفريقية، ولديه لاعبون علي مستوى عالٍ، ويكفي أن الكابتن محمود الخطيب من أفضل اللاعبين الذين شاهدتهم في حياتي.

وأضاف: «الأهلي يمتلك مدربين ولاعبين على مستوى عالٍ، وسنشاهدهم في كأس العالم بعد أشهر قليلة».