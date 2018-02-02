عضو مجلس إدارة الشباب السعودي : فخور بوجود نادي القرن الإفريقي في المملكة

قال خالد الزيد، عضو مجلس إدارة نادي الشباب السعودي، إنه سعيد بتواجد نادي القرن «النادي الأهلي» في السعودية، رغم ارتباطه باللعب في الدوري، وهذا ما يؤكد حُسن العلاقات بين شعب البلدين «السعودية ومصر».

وقال الزيد، خلال المؤتمر الصحفي الذى عُقد اليوم: «فؤاد أنور قدم كثيرًا للسعودية، ومهرجان اعتزاله أقل ما يُقدم له».