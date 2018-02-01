ناشطون سوريون: مقتل مسلحين من «داعش» في قصف جوي لريف دير الزور

أفاد ناشطون سوريون، بأن عددا من مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي، قتلوا في غارة يعتقد أن قوات التحالف شنتها على مواقع يسيطر عليها التنظيم في بلدة هجين في ريف دير الزور الشرقي.

وقال ناشطون، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، صباح اليوم الخميس، إن اشتباكات عنيفة دارت بين التنظيم وقوات سوريا الديمقراطية في قرية البحرة على الضفاف الشمالية لنهر الفرات، وسط أنباء عن سقوط مدنيين جراء القصف المتبادل بين الطرفين.

وتشهد بلدة هجين مواجهات مستمرة منذ عدة أيام بين عناصر التنظيم وبين وقوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استعصى على الأخيرة السيطرة على البلدة بالرغم من الدعم الجوي المكثف من قبل التحالف الدولي، حسب القناة.