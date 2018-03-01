إزالة 17 حالة بناء مخالف بحملة بكفر الدوار

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة المهندس هيثم الدسوقي، 17 حالة بناء مخالف بنطاق المركز، بإجمالي مساحة ألف و281 مترا.

حيث أزال قسم تعديات المركز بالوحدة، اليوم الخميس، 4 حالات تعدي بنطاق الوحدة المحلية لقرية زُهرة بمساحة 479 مترا، وكذلك تنفيذ 3 قرارات إزالة بنطاق نفس القرية، فضلا عن إزالة حالة تعدٍ بنطاق الوحدة المحلية لقرية دفشو بمساحة 215 مترا، وحالتين بنطاق الوحدة المحلية لقرية الأمراء بمساحة 110 أمتار، بالإضافة إلى 5 حالات تعدي بنطاق الوحدة المحلية لقرية كوم البركة بمساحة 272 مترا، وحالتين تعدي بنطاق الوحدة المحلية لقرية سيدي غازي بمساحة 192 مترا.

جاءت الحملات بالتنسيق والتعاون مع مركز شرطة كفر الدوار وجهاز حماية الأراضى بالإدارة الزراعية، وبمرافقة مسئولي تعديات المركز بالوحدة والقرى.