مؤسسة الإذاعة والتليفزيون التركية تحظر 208 أغاني غير لائقة

أعلنت الحكومة التركية، اليوم الخميس، أن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية حظرت 208 أغاني غير لائقة، ذاكرة أن القرار يأتي متماشيا مع القانون الذي ينظم المحتوى التليفزيوني والإذاعي.

وقال نائب رئيس الوزراء، بكير بوزداغ، للصحفيين في أنقرة إنه: «من واجب المؤسسة، وفقا للوائح، اتخاذ التدابير بشأن المحتوى الذي يتضمن مصطلحات معينة، وخاصة القَسَم والكحول والتبغ وغيرها».

ويتيح القانون المشار إليه للمؤسسة حظر المحتوى الذي يعد فاحشا أو يشجع على العنف أو ينشر الدعاية الإرهابية.

وشدد «بوزداغ»، على أن هذا الحظر لا يمكن اعتباره رقابة، قائلا: «المؤسسة تقوم يعملها، وهناك محطات تليفزيونية أخرى بحاجة إلى القيام بالأمر نفسه».

وكانت المؤسسة أكدت الحظر أمس بشكل منفصل، وتضمن 66 أغنية باللغة الكردية، وذكرت أن الإجراء «التزام قانوني».

ومن بين الأغاني المحظورة: «أنا سكران» و«احترق معي» و«عارٍ تماما» و«دولة الدموع» و«الطاغية».

وأعلنت المؤسسة القائمة، التي تغطي عام 2016، بناء على طلب من أتيلا سيرتل، من حزب الشعب الجمهوري المعارض.

يأتي هذا وسط مناقشات حول تشريع مقترح من شأنه وضع جميع منصات البث الرقمية تحت مراقبة جهاز تنظيم البث الإذاعي.