استقالة هوب هيكس مديرة إدارة الاتصالات في البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، استقالة مديرة إدارة الاتصالات في البيت الأبيض هوب هيكس، لتصبح بذلك رابع مسؤول يترك هذا المنصب.



وقبل استقالتها، مثلت هيكس، التي عينت في المنصب قبل بضعة أشهر، أمام لجنة الاستخبارات في البيت الأبيض التي تحقق في تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.



وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن هيكس (29 عاما) أقرت في شهادتها بأنها كانت مطالبة في بعض الأحيان بقول "أكاذيب بيضاء" في خدمة الرئيس دونالد ترامب، لكنها شددت على أنها لم تكذب أبدا بشأن "الموضوعات المهمة".



يذكر أن هيكس هي صديقة السكرتير السابق للبيت الأبيض روب بورتر الذي ترك منصبه رفيع المستوى الشهر الماضي في ظل سحابة من الاشتباه بسبب ادعاءات بالعنف الأسري من قبل زوجتين سابقتين.



ولم يتم تحديد موعد معين لرحيل هيكس لكن البيت الأبيض أعلن أن ذلك سيكون في غضون الأسابيع القليلة القادمة.