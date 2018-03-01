«وول مارت» الأمريكية ترفع الحد الأدنى لسن شراء الأسلحة النارية إلى 21 عاما

رفعت شركة وول مارت الأمريكية العملاقة لتجارة التجزئة الحد الأدنى لسن مشتري الأسلحة النارية إلى 21 عاما، حسبما أعلنت الشركة في بيان.



وقال البيان: "في ضوء الأحداث الأخيرة، انتهزنا فرصة لمراجعة سياستنا حول مبيعات الأسلحة النارية". وأضاف: "أننا نرفع القيود المفروضة على سن شراء الأسلحة النارية والذخيرة إلى 21 عاما".



وتأتي خطوة وول مارت بعد أن أعلنت شركة ديكس سبورتينج جودز، وهي واحدة من أكبر تجار التجزئة الرياضية في البلاد، أنها ستنهي بيع الأسلحة ذات الطابع الهجومي وكذلك خزائن السلاح ذات القدرات العالية، والتوقف عن بيع البنادق للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما، بغض النظر عن قوانين الدولة، ردا على مذبحة في مدرسة ثانوية في ولاية فلوريدا.