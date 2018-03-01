الشواديف والمزارع الصغيرة تحقق صمودا نسبيا لأسواق العريش

«الشواديف» الاسم الشعبي لمزارع مجرى وادي العريش الجاف، مصدر الخضروات التي تعرض غالبا في شهر رمضان، ويحرص الأهالي على الشراء المباشر منها، وإن انحصرت في نوعيات محدودة من الخضروات يتم زراعتها طبيعيا دون إضافة مواد كيماوية.



حققت الشواديف صمودا جزئيا لأسواق الخضروات في مدينة العريش، خلال الفترة الحالية التي تشهد نقص حاد في كميات الخضروات التي تصل من المحافظات الأخرى، فتم طرح منتجات الشواديف (سبانخ وبقدونس وشبت وجرجير وبصل أخضر وقليل من الطماطم) وهي الخضروات الوحيدة المطروحة حاليا لدى تجار أسواق العريش والباعة الجائلين.



ويقول محمود عمار، مواطن، إن "خضروات الشواديف هي المنتج الوحيد المطروح أمامنا، ونحمد الله أن صغار المزارعين مازلوا يتمسكون بالزراعة البسيطة في مجرى الوادي الجاف".



فيما يذكر عبد الهادى سلام، أن "أسعار خضروات الشواديف هي الأكثر رحمة من المنتجات التي تصل للمحافظة وتنفذ فور وصولها لقلتها، فسعر كيلو السبانخ 10 جنيهات ورغم تكرار شراءه إلا أنه الخيار المحدود أمام الأهالي".



ويقول محمد أبو زياد من بئر العبد، إن "المزارع المحلية في محيط المدينة حققت اكتفاء ذاتيا للأهالي، وبدت الأزمة أقل حدة من بقية مدن المحافظة إلا أن عملية نقلها إلى المدن الأخرى متعذرة لإغلاق الطرق".



وفي الشيخ زويد، حققت المزارع المحلية التي نجت من الجفاف بفعل الانقطاع المتكرر للكهرباء، صمودًا محدودا للأسواق ومصدرا رئيسيا للحصول على الخضروات التي انحصرت في كميات قليلة من الطماطم والخيار والسبانخ والباذنجان والبصل الأخضر، وأن أي خضروات أخرى غير موجودة لانعدام فرص وصولها للشيخ زويد ورفح.