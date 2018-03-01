نجح فريق الرجاء فى حصد ثلاث نقاط غالية بفوزه على وادي دجلة 3 - 2 فى المباراة التى جمعتهما علي ستاد القاهرة ضمن إطار مباريات الجولة الـ 27 من الدوري.

تقدم الرجاء بهدف مبكر حمل توقيع حمادة ناصر في الدقيقة الخامسة، ولكن دجلة استعاد اتزانه وسجل هدفين عن طريق السيد سالم وابراهيما نداي في الدقيقتين 50 و59.

ولم يهنأ دجلة بتقدمه طويلا، بعدما أدرك أحمد أوكا التعادل للرجاء في الدقيقة 63، ثم أعقبه أحمد مصطفى بتسجيل الهدف الثالث بعدها بدقيقة واحدة، ليحقق الرجاء فوزه الرابع في البطولة هذا الموسم.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الرجاء إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير)، بفارق خمس نقاط خلف دجلة، صاحب المركز الخامس عشر، الذي تكبد خسارته الـ13 في المسابقة هذا الموسم والثانية على التوالي.