السلطات الأمريكية تتهم رجلا بإرسال مظروف به مسحوق إلى ترامب الابن

اتهمت السلطات الأمريكية رجلا، 24 عاما، بإرسال مظروف يحتوي على مسحوق أبيض إلى دونالد ترامب الابن، مع مذكرة تصفه بأنه "شخص فظيع".

وجرى اعتقال دانييل فريسيلو، 24 عاما، بناء على اتهامات بتوجيه تهديد وبنشر معلومات كاذبة والخداع.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان، إن فريسيلو متهم بإرسال رسائل تهديد تحتوي على مسحوق أبيض مشبوه إلى خمس شخصيات بارزة في الولايات المتحدة، من بينهم ترامب الابن.

كان قد تم نقل فانيسا، زوجة ترامب الابن إلى المستشفى بعد فتح المظروف الموجه الى ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي.

وبالإضافة إلى المسحوق، الذي اعتبرته الشرطة فيما بعد أنه غير خطير، احتوى الظروف على رسالة إلى ترامب الابن، وفقا للبيان.