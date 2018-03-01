«بوتين»: يجب أن تصبح روسيا من أكبر 5 اقتصاديات في العالم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لابد أن تصبح دولته واحدة من الاقتصاديات الخمسة الكبرى في العالم خلال الأعوام الستة المقبلة، في إشارة إلى هدفه عند الفوز بولاية جديدة.

وأضاف «بوتين»، خلال خطابه السنوي حول «حالة الأمة» أمام البرلمان، اليوم الخميس، أنه ينبغي أن تزيد روسيا نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 150% خلال هذه الفترة.

وتابع في الخطاب الذي نقله التليفزيون على المستوى الوطني: «إنها مهمة معقدة، ولكنني متأكد من أننا مستعدون لإنجازها»، مؤكدا أن روسيا لابد أن تدعم المشروعات الصغيرة وتشجع التطورات التكنولوجية، ولا سيما الروبوتات.