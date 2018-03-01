حسين فهمي يعتذر عن رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي

اعتذر النجم حسين فهمي رسميا عن رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقال فهمي الذي ترأس "القاهرة السينمائي" أربع دورات متتالية في الفترة من 1998 إلى 2001 في بيان صادر عن مكتبه إنه لبى دعوة وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، لعقد اجتماع في مقر الوزارة بعد ظهر أمس الأربعاء، تركز فيه النقاش حول مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث عرضت الوزيرة عليه تولي رئاسة المهرجان خلال الفترة القادمة، لكنه اعتذر.

وأضاف حسين فهمي في بيانه أنه شكر الوزيرة على ثقتها بشخصه، موضحا لها أن اعتذاره عن تولي المنصب، يرجع لانشغاله الشديد بمتابعة تصوير أعماله الفنية، والتزاماته كسفير دولي للأولمبياد الخاص، ما يترتب عليه سفريات عديدة، لن يتمكن معها من التفرغ بشكل كامل لإدارة المهرجان.

وتمنى فهمي كل التوفيق للوزيرة في جهودها للارتقاء بالثقافة المصرية.