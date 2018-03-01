وزير التنمية المحلية الأسبق: المواطن البسيط كان آخر المستفيدين من الدعم

قال وزير التنمية الأسبق اللواء عادل لبيب إن المواطن البسيط كان آخر المستفيدين من الدعم بعد نهب كبار التجار له، فخطوة الرئيس نحو رفع الدعم هي الأفضل، وكان لابد من اتخاذ هذا القرار منذ سنوات إلا أن أحدا لم يقدر أن يتخذ أي إجراءات ناحيته منذ عام 1952.

جاء هذا خلال كلمته في المؤتمر الشعبي الذي نظمته الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية 2018 "حزب مستقبل وطن بالبحيرة - أمانة المحمودية" بالنادي الاجتماعي لتأييد ودعم الرئيس لفترة رئاسية ثانية.

وتابع لبيب: «السيسي رجل مخابرات ويعرف كل كبيرة وصغيرة في الشارع المصري ويعلم جيدا أن المواطن يعاني ولكن الإصلاح ليس سهلا وكمية المشاريع الضخمة التي شيدها الرئيس ستُجنى ثمارها قريبا على نهاية هذا العام، ولا ينكر أحدا أن الأسعار بدأت في الانخفاض والاقتصاد في تعافٍ سريع ومستمر، ويحسب للرئيس صرف معاش لـ2 ونص مليون سيدة وتجهيز مثلهم ينتهي منهم في الأيام القليلة المقبلة، غير تبنيه لبعض الملفات في مجال الصحة كالقضاء على فيروس سي».

وأضاف لبيب: «أصبحنا الآن آمنين على أنفسنا وأصبح هناك انضباط لكل الأمور وكان لا يمكن أبدا أن نصلح بدون انضباط».

وفي كلمته أكد نائب حزب مستقبل وطن عصام القاضي أنه «لابد أن نخرس ألسنة أعداء مصر فالرئيس السيسي منذ أن كان وزيرا للدفاع كانت خطته تطوير الجيش المصري، والآن أصبح الجيش في مراكز متقدمة في العالم».

وقال النائب محمد زين الدين إن «ما قام به الرئيس السيسي من مشاريع لم يقدر أن يفعله بشر، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سنجني ثمار ما بدأناه وأن الشعب لم يخذل مصر في الصندوق».