صدمة في البرازيل بسبب تقرير طبيب السامبا عن نيمار

كشف البرازيلي رودريجو ليسمار الطبيب المعالج لإصابة نجم السامبا نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أن صاحب أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم سيغيب عن الملاعب لمدة لن تقل عن 3 أشهر.

هذا وقد تعرض نيمار لإصابة قوية في مباراة فريقه الأسبوع الماضي أمام مارسيليا في إطار منافسات الدوري الفرنسي.

وقال ليسمار خلال تصريحاته لشبكة قنوات "جلوبو" البرازيلية :"سنجري عملية جراحية لنيمار يوم السبت المقبل، إصابته أخطر مما كان يتوقع الجميع، إنه تعرض لكسر في العظمة الخامسة بمشط القدم وليس شرخ، هذا سيضطر لغيابه لمدة طويلة قد لا تقل عن 3 أشهر".

وأضاف قائلاً :"نيمار حزين لأنه يدرك أن ليس له بديل، وأكد أنه سيقوم بكل ما في وسعه ليعود في أقرب وقت ممكن، ونحن أيضاً سنبذل قصارى جهدنا لإعادته سريعاً، ويكون جاهزاً على أقل تقدير لمباريات كأس العالم المقبلة في يونيو".

يُذكر أن جناح نادي باريس سان جيرمان، نيمار قد غادر للأراضي البرازيلية صباح اليوم مستخدماً "كرسي متحرك"، تجهيزاً لإجراء العملية الجراحية.

الجدير بالذكر أن نادي باريس سان جيرمان سيستضيف في 6 من مارس المقبل على ملعب حديقة الأمراء، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد إنتهت مباراة الذهاب بثلاثية مقابل هدف للفريق الملكي على ملعب سنتياجو بيرنابيو.