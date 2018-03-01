شاب يلقي بنفسه من الطابق العاشر هربا من الشرطة بالإسكندرية

ألقى شاب بنفسه من الطابق العاشر بالعقار محل سكنه في الإسكندرية أثناء مطاردة قوات الأمن له، حيث سقط قتيلا على سور مدرسة مجاورة للعقار.



تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة المنشية، يفيد بقيام شاب في العقد الثالث من عمره، بإلقاء نفسه من الطابق العاشر بالعقار "محل سكنه"؛ وذلك أثناء مطاردة قوات الأمن له؛ بهدف ضبطه لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه.



وجاء بمحضر الشرطة الأولي، أن أحد سكان العقار "محل الحادث" ذكر أن العقار حديث الإنشاء وغير مشغول كاملا بالسكان، لافتا إلى أن الشاب كان يسكن في شقته السكنية الواقعة في الطابق العاشر من العقار، بمفرده، وسقط على سور المدرسة المجاروة للعقار.



تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وسط الإسكندرية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ملابسات الواقعة، وذلك بعد أن تحرر محضر (إداري) قسم شرطة المنشية، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.