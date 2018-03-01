إدراج «معرض دمنهور» ضمن الأجندة السنوية للهيئة العامة للكتاب

أعلنت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده عن موافقة الهيئة المصرية العامة للكتاب على إدراج معرض دمنهور للكتاب ضمن جدول الأجندة السنوية للمعارض التي تقيمها الهيئة فى جميع ربوع الجمهورية لنشر الثقافة المصرية وتفعيل المنظومة الثقافية للدولة والسعي نحو إعادة الثقافة والمعرفة إلى مصاف الاهتمامات الأولى لدى أبناء المجتمع.

جاء ذلك بناء على مخاطبة المحافظ للدكتور هيثم الحاج رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب في هذا الشأن، نظرا لما لاقاه معرض دمنهور السنوي للكتاب خلال العامين الماضيين من إقبال كبير ومشاركة وحسن تنظيم واستحسان من الرواد من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وقد وجهت المحافظ بسرعة الإعداد والتنسيق لتنظيم المعرض مع كافة الجهات المعنية، حيث من المقرر تنظيم المعرض الثالث للكتاب بمكتبة دمنهور العامة في الفترة من 6 إلى 15 مارس الجاري.