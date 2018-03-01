تقرير : موراي قد يعود للتدريبات خلال هذا الشهر

ينتظر نجم التنس البريطاني أندي موراي، المصنف الأول سابقا على العالم أن يعود للتدريبات هذا الشهر، حيث أن إعادة التأهيل التي يخضع لها اللاعب عقب إجرائه جراحه في الفخذ في كانون ثان/يناير، تسير بسرعة كافية.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الخميس عن مصادر لها إن موراي /30 عاما/ ، الفائز ثلاث مرات ببطولات الجائزة الكبرى (جراند سلام)، يمكن أن يعود للتدريبات بنهاية الشهر الجاري.



وخضع موراي لعملية جراحية في الفخذ في ملبورن مطلع كانون ثان/يناير الماضي، وتعهد بمحاولة العودة في الوقت المناسب في موسم الملاعب العشبية.



وكانت آخر مبارياته التنافسية في بطولة ويمبلدون في تموز/يوليو الماضي، عندما خسر أمام سام كويري في دور الثمانية بعدما ازدادت إصابته سوء.



ولم يكمل موراي موسم 2017 وفشل في العودة للملاعب مطلع هذا العام مثلما كان يأمل فريقه.