تسمم 5 أشخاص بعد تناولهم مياه الشرب في الإسكندرية

أصيب خمسة أشخاص بتسمم غذائي عقب تناولهم مياه الشرب في الإسكندرية، متهمين شركة المياه بالتسبب في إصابتهم.



تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العطارين يفيد تلقيهم بلاغا من المستشفى الرئيسي الجامعي بوصول 5 مواطنين مصابين بالآم في البطن «تسمم غذائي» فتم وضعهم تحت الملاحظة الطبية وتلقيهم العلاج.



وبسؤال ذويهم أقروا بأنهم شعروا بالآم في البطن عقب تناولهم مياه الشرب في محال إقامتهم، واتهموا مسؤولي شركه مياه الشرب بالتسبب في إصابتهم، وذلك وفقا لبيان صحفي صادر عن مديرية أمن الإسكندرية، اليوم الخميس.



والمصابون هم «مصطفى عبد القادر محمد، 26 عاما، مقيم في شارع محسن، دائرة قسم شرطة محرم بك، ومريم محمد جابر محمد، 18 عاما، طالبة، مقيمة في منطقة الحضرة، دائرة قسم شرطة شرقي، وفهد أحمد خميس، 12 عاما، طالب مقيم في منطقة الرأس السوداء، قسم شرطة "ثالث المنتزه"، وعمر عاطف فوزي، 7 أعوام، طالب، مقيم في منطقه المطار، دائرة قسم شرطه سيدي جابر، وأنس نادر سعيد محمود، بالغ من العمر عامين ونصف، مقيم في منطقة أبو يوسف دائرة قسم شرطة الدخيلة».



تم توجيه مدير إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالفحص، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وشركة مياه الشرب بالإسكندرية للتأكد من مدى صلاحية مياه الشرب. وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا للعرض على النيابة.