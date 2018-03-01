«بوتين» يعرض أنواعا جديدة من الصواريخ ضد الدرع الصاروخية الأمريكية

عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال خطابه للأمة، اليوم الخميس، أنواعا جديدة من الصواريخ التي يمتلكها الجيش الروسي، وذلك ردا على الدرع الصاروخية الأمريكية.

ومن بين الصواريخ التي عرضها «بوتين»، صواريخ ثقيلة عابرة للقارات، وصواريخ كروز الموجهة، وطوربيد من نوع جديد.

وقال الرئيس الروسي، إنه من المستحيل على وسائل تقليدية أن تعترض هذه الأسلحة، مضيفا: «إنها أنظمة استراتيجية جديدة لروسيا طورناها ردا على الخروج أحادي الجانب للولايات المتحدة من معاهدة الدفاع الصاروخي والنشر الفعلي لمثل هذه الأنظمة في منطقة الولايات المتحدة وخارج حدودها».

وأوضح أن صاروخ «سارمات» بعيد المدى على سبيل المثال ليس له مدى محدد وإنه يزن أكثر من 200 طن.