السجن 6 سنوات للناشط السعودي عيسى النخيفي «انتقد الحكومة عبر تويتر»

قضت محكمة سعودية بسجن الناشط في حقوق الإنسان، عيسى النخيفي، ست سنوات، بعد انتقاده الحكومة في بعض تغريداته.

وقالت منظمة قسط لدعم حقوق الإنسان في السعودية، التي يوجد مقرها في لندن، إن النخيفي حوكم بسبب ما كتبه على حسابه في موقع تويتر، منتقدا فيه الحكومة، ومشيرا - فيما يبدو - إلى التدخل العسكري السعودي في اليمن.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أنه "سب الدولة، وطعن في بعض قراراتها السيادية ومحاكماتها القضائية وإجراءاتها الأمنية".

وتفيد تقارير إلى أن المحكمة قضت بمنعه من الكتابة أو المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعه من السفر خارج المملكة لست سنوات.

وكان النخيفي - بحسب ما ذكرته منظمة قسط - محتجزا منذ ديسمبر/كانون الأول بسبب تغريداته، وقالت إنه كتب رسالة وجهها إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ضمنها عددا من المطالب، منها الإفراج عن المعتقلين.

وطالبت منظمة العفو الدولية بإطلاق سراحه على الفور.